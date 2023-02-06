Kılıçdaroğlu sloganları İmamoğlu'nun suratını astırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için İYİ Parti tarafından kendisine rakip gösterilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Şişli'de bir etkinliğe katıldı.
Toplantıda, partililer tarafından "Ben Kemal, geliyorum" pankartı açıldı. İmamoğlu, morali bozulsa da pankartı görmezden gelmeye çalıştı.
Tam bu sırada salonda "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı. Suratı iyice asılan İmamoğlu'nun bu halini gören İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, alkışlayanları uyarmaya çalıştı.
Kılçdaroğlu, adaylığının önünde en büyük engel olarak gördüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sık sık "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek ayar veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.
Toplantıda, partililer tarafından "Ben Kemal, geliyorum" pankartı açıldı. İmamoğlu, morali bozulsa da pankartı görmezden gelmeye çalıştı.
Tam bu sırada salonda "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" sloganı atıldı. Sloganı duyunca çok bozulan İmamoğlu, alkışlayanlara da ters bakışlar attı. Suratı iyice asılan İmamoğlu'nun bu halini gören İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, alkışlayanları uyarmaya çalıştı.
Kılçdaroğlu, adaylığının önünde en büyük engel olarak gördüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sık sık "Sen 16 milyona hizmet edeceksin" diyerek ayar veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İYİ Parti kanadından veto yiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu işaret ediyor.