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    • 07.02.2023 05:06
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    • 07.02.2023 05:36
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    Kahramanmaraş'ta deprem! Yaralılar İstanbul'a sevk edildi: Başakşehir Çam ve Sakura'da tedaviye alındılar

    Depremde yaralanan yaklaşık 45 vatandaşı taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı. Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    AJANSLAR
    Yaralılar İstanbul’da tedavi altına alındı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaralılar gece saatlerinde İstanbul'a getirilmeye başlandı. Yaralılar, ilk etapta ağırlık durumlarına göre İstanbul Avrupa yakasındaki farklı hastanelere nakledildi.

    TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ
    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilecek yaralılar için, hastanenin Acil Travma ekipleri dakikalar öncesinden teyakkuz durumuna geçti.

    Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Bölümünden Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan ve acil ekipleri acil travma önünde ambulansların gelişi ile hasta triyajlarını organize etti.

    İlk müdahaleleri yapılan depremzedeler, tedavileri için hastaneye yatırıldı.

        İlk belirlemelere göre 11 yaralı hastaneye getirildi. Yaralıların uçaklarla İstanbul'a getirilmeye devam edeceği öğrenildi.

        Öte yandan, yaralıların getirilmesiyle beraber, yakınlarından haber almaya çalışan aileler de hastane bekleme salonunda toplanmaya başladı.

        Hastanede deprem bölgesinden gelen yaralılara müdahale sürerken, hastanenin günlük normal işleyişi de sürüyor.

            SABİHA GÖKÇEN'E DE UÇAK İNDİ
            Yaralılar tedavi için İstanbul'a getirilmeye devam ediyor.

            Deprem bölgesinden aldığı yaralılarla Malatya'dan kalkan Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, saat 03.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

            Havalimanında hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
                Yaralılar İstanbul’da tedavi altına alındı
                Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta deprem! Yaralılar İstanbul'a sevk edildi: Başakşehir Çam ve Sakura'da tedaviye alındılar
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