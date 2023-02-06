Kahramanmaraş'ta deprem! Yaralılar İstanbul'a sevk edildi: Başakşehir Çam ve Sakura'da tedaviye alındılar

Hastane Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Genel Hastane Başhekimi Dr. İdris Kurtuluş, Acil Tıp Bölümünden Doç. Dr. Semih Korkut ile Prof. Dr. A. Kenan Türkdoğan ve acil ekipleri acil travma önünde ambulansların gelişi ile hasta triyajlarını organize etti.