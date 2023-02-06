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    • Güncel
    • 06.02.2023 09:42
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    • 06.02.2023 18:48
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    Kahramanmaraş depremiyle ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma! EGM açıkladı: Provokatif hesaplar tespit edildi!

    Son dakika haberi! EGM, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." açıklamasında bulundu. Depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan sosyal medyada köpürtülen ve yalan olduğu ortaya çıkan bazı iddialar da listelendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunan 13 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve ilgili birimlere gönderildiğini açıkladı.

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    EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve deprem çevre illerimizde de hissedilmiştir."

    "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Ayrıca Kahramanmaraş/Pazarcık merkezli depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili halk arasında korku veya panik yaratacak şekilde gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren depremle ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan çarpıtılmış paylaşımlar üzerine harekete geçildiği belirtildi.

        Açıklamada, yanlış veya doğruluğu bulunmayan, çarpıtılmış, gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlarla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        DEPREM SONRASI YAYILAN YALANLAR
        Öte yandan deprem sonrası yayılan bazı gerçek dışı bilgiler de ortaya çıktı. İşte sosyal medyada köpürtülen o yalanlar ve gerçekler...

        1- "Deprem sonrası Adana Havalimanı uçuşlara kapatıldı" iddiası doğru değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Adana Havalimanı hava trafiğine açıktır.

        2- Deprem sonrası Malatya'da Kızılay Bölge Kan Merkezi'nin tamamıyla yıkıldığı iddia edildi.

        İddia gerçek dışıdır. Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir. Binada deprem nedeniyle ufak çaplı hasar meydana gelmiştir."

        3- "Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapılmyor" iddiaları gerçek dışıdır. 9 binden fazla personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır.

        Depremin hasara yol açtığı illerde yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma faaliyetleri sürdürülmektedir.

        4- Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından yapılan "kentte büyük bir deprem beklendiği"ne yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

        5- Sakarya'da 5,5 büyüklüğünde deprem haberi yapıldı. İddia gerçek dışı çıktı.

        6- Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın: Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 TL'den 250 TL'ye yükseldiği haberleri gerçek dışıdır. Uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir.

        Şu ana kadar Uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100.000 battaniye AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır.

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        Haberler Güncel Kahramanmaraş depremiyle ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara soruşturma! EGM açıkladı: Provokatif hesaplar tespit edildi!
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