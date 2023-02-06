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    • 06.02.2023 09:15
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    • 06.02.2023 09:15
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    Azerbaycan'dan Türkiye'ye deprem nedeniyle taziye mesajı

    Son dakika haberi | Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Azerbaycan’dan Türkiye’ye taziye mesajı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev mesajında, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden üzdü.

    Bu zor zamanda her türlü yardıma hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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