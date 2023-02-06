Binlerce yardım gönüllüsü İstanbul Havalimanı'na akın etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta İstanbul olmak üzere, çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 00.30 itibariyle İstanbul'dan 41 uçakla 6 bin 718 personel ve AFAD gönüllüsünün bölgeye sevk edildiğini açıkladı.