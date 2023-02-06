Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? MGM'den son dakika hava durumu raporu! İşte il il güncel tahminler | 6-10 Şubat 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, 7,4 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kar, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumunu derlendi.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün havanın çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı, en düşük hava sıcaklığının 0, en yüksek hava sıcaklığının 3 derece olması bekleniyor.