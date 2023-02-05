Türkiye öncü oldu! ABD ve AB de kalıcı saat uygulamasına geçiyor

Raporların sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Dönmez, şöyle dedi: "Bu kapsamda, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir. Sabit saat uygulamasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya çıktı. Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulamasına devam etmiştir."