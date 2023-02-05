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    • 05.02.2023 07:09
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    • 05.02.2023 07:09
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    Türkiye öncü oldu! ABD ve AB de kalıcı saat uygulamasına geçiyor

    Son dakika haberi | 'Altılı Koalisyon' tarafından geçtiğimiz günlerce açıklanan adeta "eski Türkiye'yi geri getirme projesi" olan Ortak Mutabakat Metni'nde Sabit Saat Uygulaması da hedef alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bilimsel çalışmalar ve verileri ortaya koyarak kalıcı yaz saati uygulamasının faydalarını sıraladı. Ayrıca raporda ABD ve AB'de de kalıcı saate geçilmesiyle ilgili tavsiye kararı alındığına vurgu yapıldı.

    ABD ve AB de kalıcı saat uygulamasına geçiyor

    6'lı koalisyonun "eski Türkiye'yi geri getirme projesine" dönüşen seçim vaatleri içerisinde kalıcı saat yerine yaz-kış saati uygulamasına geçilmesi de yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bilimsel çalışmalar ile buna yanıt verip tartışmayı bitirdi.

    Yazılı soru önergelerini yanıtlayan Dönmez, sabit saat uygulamasının etkileri için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile bir anlaşma yapıldığını hatırlattı. Dönmez, "Kasım-Aralık 2016 ile Ocak-Mart 2017 dönemini kapsayan Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu oluşturuldu. Sonraki yıllarda da sabit saat uygulamasının etkileri rapor halinde bakanlığımıza iletildi" dedi.

    Raporların sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Dönmez, şöyle dedi: "Bu kapsamda, İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir. Sabit saat uygulamasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya çıktı. Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulamasına devam etmiştir."

        AB VE ABD'DE DE AYNI KARARI ALDI
        Dönmez, AB ve ABD'nin de sabit saat uygulamasına geçmek için arka arkaya adımlar attığına dikkat çekerek, "Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir. Ayrıca, 16 Mart 2022'de ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilerek onaylamıştır" dedi.

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