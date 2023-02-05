Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.02.2023 16:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2023 16:17
    ABONE OL

    İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat az önce nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi! Marmara Denizi...

    Son depremler listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, " Az önce deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Kandilli ve AFAD tarafından güncel depremler paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat az önce nerede deprem oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da deprem mi oldu?

    Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



    AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmar Denizi'nde saat 15:49'da 3.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.62 km olarak duyuruldu.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2023.02.05 15:49:57 40.8058 27.7863 18.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2023.02.05 15:18:31 40.1640 41.9892 8.3 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
    2023.02.05 13:59:58 40.8113 31.0832 7.6 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
    2023.02.05 13:08:32 38.4718 32.7073 8.0 -.- 1.5 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
    2023.02.05 12:55:25 35.7055 36.5878 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
    2023.02.05 12:07:44 38.3333 45.2742 64.8 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel


        2023.02.05 11:58:11 37.9587 35.1048 5.0 -.- 2.0 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2023.02.05 10:38:00 38.3492 27.2023 4.7 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 10:34:20 41.9252 29.6677 7.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ İlksel
        2023.02.05 10:32:02 38.3465 27.1690 12.0 -.- 3.2 3.2 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 10:22:59 37.9110 27.0688 11.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.02.05 10:21:55 37.9785 27.1613 6.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
        2023.02.05 09:18:09 38.3520 27.1740 11.2 -.- 3.1 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
        2023.02.05 09:06:53 35.1487 34.0710 7.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel


        2023.02.05 08:43:09 37.9642 35.0848 5.2 -.- 1.1 -.- KAVLAKTEPE-CAMARDI (NIGDE) İlksel
        2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
        2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
        2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
        2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TBB başkanından başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!
        Haberler Güncel İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat az önce nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi! Marmara Denizi...
            SON DAKİKA