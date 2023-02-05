İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat az önce nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler listesi! Marmara Denizi...

Son dakika haberine göre; Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmar Denizi'nde saat 15:49'da 3.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 10.62 km olarak duyuruldu.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.02.05 15:49:57 40.8058 27.7863 18.8 -.- 3.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.02.05 15:18:31 40.1640 41.9892 8.3 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.02.05 13:59:58 40.8113 31.0832 7.6 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2023.02.05 13:08:32 38.4718 32.7073 8.0 -.- 1.5 -.- AYISIGI-ALTINEKIN (KONYA) İlksel
2023.02.05 12:55:25 35.7055 36.5878 5.0 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2023.02.05 12:07:44 38.3333 45.2742 64.8 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel