6.000.000 TL’lik ev yerle bir oldu! Hatay İskenderun’daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! Ev alırken sakın...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın yıkılıp yerle bir olması bvirçöok kişiyi şaşırtı. Yeni binanın nasıl çöktüğünü merak edenler uzmanlar tarafından gelen uyarıyı duyunca şoke oldu.