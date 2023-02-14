6.000.000 TL'lik ev yerle bir oldu! Hatay İskenderun'daki lüks yeni rezidans bu yüzden yıkılmış! Ev alırken sakın...
Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski binaların yanında 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan yeni binalar yerle bir oldu. Uzmanlar, söz konusu yıkımlarla ilgili oldukça şaşırtıcı bir açıklamada bulundular. Binanın ne kadar sağlam olmasına bakılmaksızın buna dikkat edilmesi gerekiyor. İşte gelen uyarılar...
14.02.2023 12:40 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:40
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 artı 1 dairesi 6 milyon TL'ye satılan ve yeni yapılmış olan lüks rezidansın yıkılıp yerle bir olması bvirçöok kişiyi şaşırtı. Yeni binanın nasıl çöktüğünü merak edenler uzmanlar tarafından gelen uyarıyı duyunca şoke oldu.