5-6 Şubat İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? 6 Şubat İstanbul İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur, tren çalışıyor mu son dakika? SEFER SAATLERİ 2023!

Olumsuz hava koşullarının İstanbul'u da etkisi altına almasıyla Valilikten peş peşe açıklamalar gelirken ulaşımla ilgili son dakika gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, İstanbul metro, metrobüs, tren çalışıyor mu son dakika? 5-6 Şubat İstanbul İETT otobüs seferleri iptal mi edildi? İşte detaylar!
İstanbul'da kent genelinde rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu megakentte yüksek kesimlerde kar başladı.
Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda Çamlıca TEM Otoyolu gişelerinde de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Kartal Aydos Ormanı'nda ise yoğunlaştı.
Çatalca da, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar nedeniyle yerler beyaza büründü.
VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, "Saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" paylaşımında bulundu.