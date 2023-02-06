3600 kısmi emeklilik şartları belirlendi! EYT'de A-B-C KÜMESİ netleşti! EYT'de paladyum değerinde! Staj başlangıcı...
EYT yasası için bu hafta oldukça hareketli geçecek. EYT kanun teklifinin 7 Şubat'ta Meclis'te görüşülüp 8 Şubat'ta yasalaşması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında en merak edilen konular arasında 3600 kısmi emeklilik şartları oldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli mi? İşte tüm merak edilenler.
EYT yasası için geri sayım başladı. Bu hafta Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile emeklilik başvuruları başlayacak. EYT kapsamında olanlar süreç hakkında tüm detayları merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi tamamlanmış tüm vatandaşlar EYT yasasından yararlanacak. Öte yandan kısmi emeklilik için araştırmalar hız kazandı. Peki EYT 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli mi? EYT maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
✖ Yasa çıkınca kimler hemen başvuru yapacak?
8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi yatırılmış tüm vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına giriyor.
Burada EYT'li olmak için tek şart 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup prim yatırmış olmak. Yasa çıktıktan sonra ilk etapta başvuru yapacaklar ise primini ve yılını tamamlamış olanlar.
Yaş dışındaki şartları tamamlayanlar başvurup yaş şartı olmadan emekli olacaklar.
3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?
30 Ocak günü Meclis'e gelen EYT düzenlemesi ile 3600 prim günü kapsam dışında kaldı. Yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor.
EYT şartları 1999 yılı öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50 ila 55 yaş şartını sağladıklarında emekli olma hakkı kazanacak.