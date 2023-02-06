3600 kısmi emeklilik şartları belirlendi! EYT'de A-B-C KÜMESİ netleşti! EYT'de paladyum değerinde! Staj başlangıcı...

EYT yasası için geri sayım başladı. Bu hafta Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşacak olan EYT düzenlemesi ile emeklilik başvuruları başlayacak. EYT kapsamında olanlar süreç hakkında tüm detayları merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde bir sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olmuş çalışmaya başlamış ve primi tamamlanmış tüm vatandaşlar EYT yasasından yararlanacak. Öte yandan kısmi emeklilik için araştırmalar hız kazandı. Peki EYT 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli mi? EYT maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...