Togg "100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonu için açık artırma 5 Şubat'ta başlayacak

Trumore üzerinden tanıtımına başlanan ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren açık artırması başlayacak olan 1'den 2023'e kadar numaralanmış olan NFT'ler, 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazları için ön siparişe katılma hakkı ile özel seri Akıllı Cihazların teslimatına ilişkin sıralamayı da belirleyecek. Örneğin 01 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı, teslim edilmeye başlandığında 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihazını ilk sırada teslim alacak.

NFT NUMARALARI AKILLI CİHAZLARA İŞLENECEK

Açık artırma yoluyla NFT satın alanlar, bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını almış olacak. Örneğin 1923 numaralı NFT'yi satın alan bir kullanıcı bu numaranın, ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlendiği özel seri Togg Akıllı Cihaz için ön sipariş verip öncelikli teslim edilecek bu özel seriden ilgili numaralı akıllı cihazın sahibi olabilecek. Bu akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri" amblemi işlenmiş şekilde üretilecek.

Kullanıcılar şehir plaka numaralarından, tuttukları takımın kuruluş tarihine, doğum günlerine kadar pek çok sembolik sayıdan oluşan NFT'ler arasından tercihte bulunarak sipariş hakkı ve sıralamasını belirleyebilecek.