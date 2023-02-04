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    • 04.02.2023 15:32
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    Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför Sefer B.'nin ifadesi ortaya çıktı

    Son dakika haberi! İstanbul Bahçelievler E-5 yan yolda İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakimlikteki ifadesinde uyuduğu iddialarını reddeden Sefer B., ve uzun çalışma saatleri dolayısıyla gözlerinin karardığını belirtti.

    takvim.com.tr
    Şoförün ifadesi ortaya çıktı!

    İstanbul Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.

    BAHÇELİEVLER'DE İETT KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE


    İETT ŞOFÖRÜ TUTUKLANMIŞTI
    Akılalmaz sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.

    UZUN ÇALIŞMA SAATLERİ: "05.30'DA GÖREVE BAŞLAYIP GECE YARISI BIRAKIYORUM"
    Hakimlikteki ifadesinde uyuduğu iddialarını reddeden Sefer B., "Otobüs kullanırlen uyumadım. Bir anda tansiyonumdan dolayı gözlerim karardı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadım" dedi.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Sefer B. aylık gelirini 10 bin lira olarak beyan ederken aracı bir gün dinlenip bir gün kullandığını sabah 05.30'da iş başı yapıp gece teslim ettiğini kaydetti.

        HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELMİŞTİ
        Kazada yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırılan 5 kişiden Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

        Böylece toplam vefat sayısı 2'ye çıkmıştı.

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