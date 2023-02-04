Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför Sefer B.'nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi yaralanmıştı.

BAHÇELİEVLER'DE İETT KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE



İETT ŞOFÖRÜ TUTUKLANMIŞTI

Akılalmaz sonra gözaltına alınan ve 2020'den beri otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenilen Sefer B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmıştı.