Yeni metro müjdesi! İstanbul Havalimanı metrosunun Gayrettepe bağlantısı nisanda hizmette

"İSTANBUL HAVALİMANI İLE BİRLİKTE BİZ ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILIN İHTİYACINI BUGÜNDEN TAMAMLADIK"

Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu ve alternatif havalimanını yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı ile birlikte biz önümüzdeki 100 yılın ihtiyacını bugünden tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu 6 artı 1 dediğimiz masa güya bir vizyon belgesi açıkladı. Vizyon kapatmak ve hiçbir şey yapmamak üzerine kullanılmış, kendileri de ne olduğunu bilmedikleri bir şey, zaten çoğunu bizim 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Plan'dan kopyalamışlar. Atatürk Havalimanı'nı hepiniz biliyorsunuz, nüfusun ve hareketliliğin tam ortasında kalmış, İstanbul'u kilitler bir pozisyona gelmiş bir havalimanı, hizmet veremez hale gelmiş. İstanbul Havalimanı dünyaya örnek bir projedir. Bu kadar kapasitesi büyük bir havalimanı yaptık. Bu kadar işletme performansı yüksek bir havalimanı yaptık. Böyle bir havalimanı varken bu kadar yakın bir mesafede başka bir havalimanı işletmek ancak böyle vizyonsuzların işi. Allah akıl fikir versin bunlara."

İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da büyüdüğünü anımsatan Karaismailoğlu, iki havalimanının da büyüyerek hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.