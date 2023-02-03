Yeni metro müjdesi! İstanbul Havalimanı metrosunun Gayrettepe bağlantısı nisanda hizmette

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu 6 artı 1 dediğimiz masa güya bir vizyon belgesi açıkladı. Vizyon kapatmak ve hiçbir şey yapmamak üzerine kullanılmış, kendileri de ne olduğunu bilmedikleri bir şey, zaten çoğunu bizim 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Plan'dan kopyalamışlar." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Vizyonu Programı"na katıldı.
Konuşmasında Bakanlık olarak Türkiye'nin bütün bölgelerinde yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerin maliyetleri ve gelinen noktada sağladığı tasarrufu anlattı.
Türkiye'nin hayata geçirdiği birçok altyapı projesiyle dünyaya örnek olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, gelen çoğu yabancı ülke temsilcisinin bu projeleri kendi ülkelerinde uygulamak için bilgi aldığını söyledi.
Karaismailoğlu, İstanbul'a yatırım yapmak gerektiğine işaret ederek, yaptıkları doğru yatırımlarla hem İstanbul'un hem Türkiye'nin önünü açtıklarını dile getirdi.
Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu başarılar güçlü bir ulaştırma altyapısı üzerinde yükseliyor. Bütün sektörlerin gelişmesinin olmazsa olmazı ulaştırma ve altyapı yatırımının ve altyapısının çok güçlü olması. Türkiye'de 20 yıl önce hedefleri olan bir iktidar göreve geldi ve iyi bir planlama yapılarak önemli bir aşamaya gelindi." ifadelerini kullandı.
"YAP-İŞLET-DEVRET OLARAK YAPTIĞIMIZ PROJELERİN TAMAMI HERKESE AÇIK PROJELER"
Yap-işlet-devret modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 24 firmanın dosya aldığı, ihaleye 4 konsorsiyum 17 firmanın katıldığını anımsattı.
Karaismailoğlu, "Bu arada bazı dezenformasyonlara girildiği zaman, maalesef yalan yanlış bir sürü şey söyleniyor. Bizim yap-işlet-devret olarak yaptığımız projelerin tamamı herkese açık projeler. Burada sadece bu projeleri yapacak güçte olan firmalar buraya girebilirler. Projelerimizin hepsi şeffaf, kamuya açık. Bazıları 'ticari sır' diye uyduruyor." bilgisini verdi.