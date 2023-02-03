CHP'li Ataşehir Belediyesi’nin hukuka aykırı daire satışları mahkemece iptal edildi

Ataşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı daire satışları yargı tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.
Ataşehir Belediyesi; 8 Ekim 2021 tarihinde meclis toplantısında gecekondu dönüşümü için hazırlanan konutları aynı sermaye olarak Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne (ATAPER) ve Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredilmesine karar verdi. AK Parti Grubu'nun ret oyu, CHP ve İYİ Partililerin oy çokluğu ile o dönem kabul edilen karar sonrası AK Parti grubu konuyu yargıya taşıyarak meclis kararının hükümsüz olduğu gerekçesiyle dava açtı.
'MECLİS KARARI HÜKÜMSÜZDÜR'
İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki 3374 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan yapının C1 blokta yer alan 4, 5, 6, 33 ve 93 numaralı dairelerin ve yine aynı ada üzerinde bulunan 95 adet dairenin ayni sermaye olarak belediyenin şirketlerine devredilmesini içeren meclis kararının hükümsüz olduğu aktarıldı..