CHP'li Ataşehir Belediyesi’nin hukuka aykırı daire satışları mahkemece iptal edildi

'632 KONUT AYRILMADAN SATIŞ İŞLEMİ YAPILAMAZ'

Toplu Konut İdaresi ve Kadıköy Belediyesi arasında 2005 ve 2007 yılları arasında yapılan protokollere de atıfta bulunan davada Emekevler Projesi olarak adlandırılan 3374 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerine inşa edilecek konutların bölgedeki gecekonduların tasfiyesinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

TOKİ tarafından 17 Nisan 2013 tarihinde Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda da; "Gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere proje alanında 632 adet konutun ayrılmadan önce herhangi bir satış işleminin yapılamaz" ibaresinin yer aldığı kaydedildi.