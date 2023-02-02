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    • 02.02.2023 14:14
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    Başkan Erdoğan'dan Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu: Hayata geçirmekte kararlıyız

    Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan gönderdiği mesajda ısrarla devam ettirdikleri 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne vurgu yaparken, "Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan Milli Teknoloji Hamlesi mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdikleri Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nın konuşulduğunu belirterek, "Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

    Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında, Başkan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

    Mesajda, Türkiye'nin, teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi.

    Başkan Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımları kazandırarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı.

    Dene-yap atölyeleriyle çocuklara teknoloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle birlikte 85 milyon olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz."

    Başkan Erdoğan mesajında, fuarın icrasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

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