İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar: İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile F-16 alımı, Suriye ile ilişkiler...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve ABD'den F-16 alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Finlandiya daha sorunsuz değerlendiriliyor. Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" dedi.
ABD'den F-16 alımıyla ilgili de konuşan Kalın, "NATO üyeliği ve F-16 süreci birbirinden farklı konular" ifadelerini kullandı.
SURİYE İLE GÖRÜŞMELER
Henüz yeri ve tarihi belli değil. İran'ın dahil olmasından memnuniyet duyarız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekk Haavisto, 30 Ocak'ta basın toplantısı düzenledi.
Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var." diye konuştu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz." ifadesini kullandı.
"NATO ÜYELİĞİNİ BEKLEMEK İÇİN SABRIMIZ VAR"
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetti.