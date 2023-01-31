İbrahim Kalın'dan flaş açıklamalar: İsveç'in NATO üyeliği, ABD ile F-16 alımı, Suriye ile ilişkiler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekk Haavisto, 30 Ocak'ta basın toplantısı düzenledi.

Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var." diye konuştu.