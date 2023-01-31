Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.01.2023 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.01.2023 09:02
    ABONE OL

    Son dakika: Ankara merkezli 32 ilde sınav farelerine FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberleri... Ankara merkezli 32 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yıllarında sınav sorularını usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    32 ilde sınav farelerine FETÖ operasyonu!

    Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 'sınav usulsüzlüğü' ve 'kamunun zararına dolandırıcılık' soruşturmasında, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının, FETÖ/PDY mensuplarınca sınav öncesi örgüt üyelerine dağıtılması ve kamu kurum-kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapılmasına ilişkin soruşturma yürütüldü.

    Sınavlar ile ilgili düzenlenen olağan dışılık analiz raporlarındaki kriterleri taşıyan, örgüt evlerinde kaldığı belirlenen, ayrıca sınav sorularını alıp dağıttığı, örgütün mahrem imamları ile irtibata geçtiğine yönelik haklarında delil ve beyanlar bulunan 35 şüpheli, tespit edildi.

    Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kaydı da bulunan şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tapu oyunu RADAR’a takıldı! Hepsi incelemede
    Haberler Güncel Son dakika: Ankara merkezli 32 ilde sınav farelerine FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı
        SON DAKİKA