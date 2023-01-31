Provokatör Berna Laçin'in Ali Erbaş hakkındaki skandal paylaşımına Diyanet'ten tokat gibi yanıt: Rezil olursunuz Berna Hanım!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfedilen paylaşımda "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadeleri yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok sanatçı, gazeteci ve siyasetçi Erbaş'ın sözleri olmamasına rağmen ona aitmiş gibi paylaşımlar yapmış, Erbaş'ı linç girişimine maruz bırakmıştı.
BERNA LAÇİN YILLAR SONRA YALANI TEKRAR PAYLAŞTI
Aradan yıllar geçtikten sonra Berna Laçin, sosyal medya hesabından Erbaş'a atfedilen ama yalan olduğu ortaya çıkan ifadeleri tekrar paylaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Berna Laçin'in paylaşımına tepki gösterdi.
BURAK ORHAN: BURADAKİ İFADE TROL YALANIDIR
Burak Orhan, Berna Laçin'in paylaşımı hakkında yine sosyal medyadan bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Sosyal medyadaki her yazılanı doğru kabul ederek twit atarsanız rezil olursunuz Berna hanım. Buradaki ifade trol yalanıdır. 3 Ekim 2020 tarihinde yaptığımız açıklamayla yalanlanmıştır. Doğruluğunu araştırsaydınız keşke Berna Laçin!"