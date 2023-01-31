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    • Güncel
    • 31.01.2023 16:54
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    • 31.01.2023 17:00
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    Noter sistemi çöktü mü? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ! 31 Ocak 2023 noter sistemi ne zaman düzelecek?.

    Noter sistem arızası tüm Türkiye'de işlem sorunlarına neden oldu. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sisteminin arızalanmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Noter sistemi çöktü mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Noter sistemi çöktü mü?

    Noter sistem arızası, Türkiye genelinde tasdik ve alım satım işlemlerinin duraksamasına neden oldu.

    NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

    Vatandaşlar Noter'de sistem arızası olduğunu ifade ediyor. Gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

    2023 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

    Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.

    Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder. Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

        NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

        Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

        Şirket sözleşmesi,

        Evlenme sözleşmesi,

        Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

        Zilyetlik devri sözleşmesi,

        Miras taksimi G. menkul,

        Hibe vaadi sözleşmesi,

        Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

        Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

        Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

        Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

        Kira sözleşmesi,

        Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

        Taksim ve ifraz sözleşmesi,

        Evlat edinme sözleşmesi,

        Temlik,Taahhütname, Kefaletname,

        Vasiyetname,

        Vakıf senedi,

        Aile vakfı senedi,

        Tanıma senedi,

        Muvafakatname,

            Sulhname,

            Yeddiemin senedi,

            Rehin senedi,

            Borç senedi,

            Fesihname,

            İbraname,

            Beyanname,

            Şahadetname,

            Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,

            İfade tutanağı,

            Tespit tutanağı,

            Vekaletname,

            Defter onaylanması, Çevirme,

            Örnek çıkartma,

            İmza sirküleri,

            Protesto işleri,

            İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,

            Tescil
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            Haberler Güncel Noter sistemi çöktü mü? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ! 31 Ocak 2023 noter sistemi ne zaman düzelecek?.
                SON DAKİKA