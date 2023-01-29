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    • 29.01.2023 18:49
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    İYİ Parti’de liste gerilimi! İl kongresi bir anda karıştı! Milletvekili Ayhan Erel’e ‘adil ol’ çıkışı

    İYİ Parti Konya İl Teşkilatı kongresinde liste gerilimi yaşandı. Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e 'Adil olun' diye tepki gösterdi. Bu sırada partililer araya girerek delegeleri sakinleştirmeye çalıştı.

    İYİ Parti’de liste gerilimi!

    İYİ Parti Konya İl Teşkilatı 3'üncü Olağan Kongresi bir otelde gerçekleştirildi.

    Rıdvan Peker, Kadir Ulusoy ve Nurdoğan Okur'un başkanlık için yarıştığı kongrede, delegelerin oy verme işleminden hemen önce liste tartışması yaşandı.

    İYİ Parti İl Kongresinde tansiyon yükseldi!

    Sabah'ta yer alan habere göre, Bazı delegeler sahnenin önüne gelerek İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'e 'Adil olun' diye tepki gösterdi.

    Erel de 'Adil olmadığımızdan şüphen mi var? O senin sorunun' diyerek karşılık verdi.

    Bu sırada partililer araya girerek delegeleri sakinleştirmeye çalıştı.

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    Haberler Güncel İYİ Parti’de liste gerilimi! İl kongresi bir anda karıştı! Milletvekili Ayhan Erel’e ‘adil ol’ çıkışı
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