Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hikayemizi kendimiz yazıyoruz

Başkan Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu: Tesis ilk altın dökümünü yapacak halde üretime hazır hale getirildi. Kalan fazların yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona yükselteceğiz. 35 tonluk altın üretimi dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Tam kapasitede ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek.
Ülkemizi 20 yılda üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Arama-sondaj ve yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi hikayemizi yazıyoruz. 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doğalgazı 81 ildeki 753 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Milli imkanlarla 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bunu milli şebekemize bağlamak için, 50 gemi, 10 binin üzerinde personel harıl harıl çalışıyor. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz."