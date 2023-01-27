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    • 27.01.2023 15:44
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    Başkan Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan anlamlı ziyaret!

    Başkan Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Bilecik'e geldi.

    Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı

    Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, cuma namazını Söğüt'te kıldı Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
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