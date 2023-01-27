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    • 28.01.2023 01:37
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    Akşener'in Diyarbakır'daki çözüm süreci vaadi sonrası İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

    İYİ Parti'nin "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosu tam gaz devam ediyor. Meral Akşener'in geride bıraktığımız günlerde Diyarbakır'da yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunmasının etkileri sürerken İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan kirli ittifakı gözler önüne seren bir çıkış geldi. Fakıbaba, "İnşallah kapanmaz HDP. Kapanırsa da bize oy verecekler" dedi. Takvim.com.tr, İYİ Parti - HDP denklemindeki gelişmeleri sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti! HDP...

    Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.

    İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. "Aday kazanacak biri olmalı" söylemine sığınan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.

    AKŞENER'İN 'ANKETLİ' İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMA PLANI
    Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener, 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununa sığınarak İmamoğlu'nun önünü açmak için kolları sıvadı. İYİ Partili kurmaylardan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığna set çekip İmamoğlu'nu destekleyen açıklamalar peş peşe geldi.

    Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.

    CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.



    AKŞENER'DEN DİYARBAKIR'DA 'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ' VAADİ
    "HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız"     tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı.

    Kandil'in verdiği "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi.

    İYİ PARTİ'DEN HDP İTİRAFI
    Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP." diye konuştu.


        İttifak ortaklarının parti kapatma cezası alması durumunda kendilerine oy vereceğini de itiraf eden Fakıbaba, "Kapanırsa da bize oy verecekler." ifadelerini kullandı.

        "HDP İLE İŞ TUTARIZ AMA AYI MASAYA OTURMAYIZ" TİYATROSU
        Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunsa da yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

        İttifakı HDPli Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip Meclis'te oturabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI
        Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.
            Ekşi Çöplük’te cadı avı! İmamoğlu’nu eleştiren yandı
            Haberler Güncel Akşener'in Diyarbakır'daki çözüm süreci vaadi sonrası İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"
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