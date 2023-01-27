Akşener'in Diyarbakır'daki çözüm süreci vaadi sonrası İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

AKŞENER'İN 'ANKETLİ' İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMA PLANI

Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener, 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununa sığınarak İmamoğlu'nun önünü açmak için kolları sıvadı. İYİ Partili kurmaylardan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığna set çekip İmamoğlu'nu destekleyen açıklamalar peş peşe geldi.

Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.