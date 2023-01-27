Akşener'in Diyarbakır'daki çözüm süreci vaadi sonrası İYİ Parti kirli ittifakı itiraf etti: "HDP kapanırsa bize oy verecekler"

Türkiye, 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girmiş bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' sinyali verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor. "Aday kazanacak biri olmalı" söylemine sığınan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açıyor, CHP'yi içten vuruyor.
AKŞENER'İN 'ANKETLİ' İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMA PLANI
Bunun son örneği 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener, 'halkın tercihleri' maskeli anket oyununa sığınarak İmamoğlu'nun önünü açmak için kolları sıvadı. İYİ Partili kurmaylardan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığna set çekip İmamoğlu'nu destekleyen açıklamalar peş peşe geldi.
Masadaki adaylık kaosu sıcaklığını korurken, ittifakın 'gizli' ortağı HDP, geçtiğimiz günlerde kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı.
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu gidişle seçimi kazanamayacaklarını vurgulayıp, HDP'ye mecbur olduklarını itiraf etti.
AKŞENER'DEN DİYARBAKIR'DA 'YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ' VAADİ
"HDP ile iş tutarız ama aynı masaya oturmayız" tiyatrosuna soyunan Meral Akşener, Diyarbakır'da "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız" diyerek yeni bir çözüm süreci vaadinde bulunup PKK'ya göz kırptı.
Kandil'in verdiği "Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkın" talimatı ve HDP'nin ayrı aday çıkaracağını duyurmasıyla eş güdümlü olarak Akşener'in 'yeni bir çözüm süreci' vaadinde bulunması, İYİ Parti'nin HDP'ye yanlamasını da gözler önüne serdi.
İYİ PARTİ'DEN HDP İTİRAFI
Akşener'den gazı alan İYİ Partililerin de HDP konusunda dilleri çözüldü. Akşener'in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, katıldığı canlı yayında, hakkında kapatma davası bulunan HDP'ye ilişkin, "İnşallah kapanmaz HDP." diye konuştu.