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    • 27.01.2023 09:23
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    FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! 5 ilde harekete geçildi

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

    FETÖ’nün mahrem yapısına operasyon!

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor.

    5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

    Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

    Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon! 5 ilde harekete geçildi
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