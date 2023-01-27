Başkan Erdoğan duyuracak: Uzaya çıkacak ilk Türk belli oldu! Önce Amerika'ya ardından uzaya gidecek

Sanayi Bakanı Varank'ın uzaya çıkacak ilk Türk astronot seçmeleri için sarfettiği "Adaylarımız belli, yakın zamanda sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış olacak.
Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel şekilde temsil edecek" ifadelerinin detayları belli olmaya başladı.
SONA 7 KİŞİ KALDI
Hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevini başlatması üzerine "uzaya.gov.tr" internet adresinden başvurular kabul edilmiş ve toplam 36 bin kişi Türkiye'nin ilk astronotu olabilmek için başvuruda bulunmuştu.