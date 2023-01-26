Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2023 15:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 15:11
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Mayınları temizlesin"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Stockholm yönetimine sert tepki göstererek, "İsveç, üyeliğinin önündeki mayınları temizlemeli" dedi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili olarak da konuşan Çavuşoğlu, "İsveç,hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsveç önündeki mayınları temizlesin!
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili olarak, "İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" dedi.


    Çavuşoğlu'nun açıkalamalarından satır başları:

    İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın.

    NATO ÜYELİĞİ
    İsveç, üyeliğinin önündeki mayınları temizlemeli.

    İSRAİL'İN CENİN'DEKİ SALDIRILARI
    İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’in tarlada izi var
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Mayınları temizlesin"
        SON DAKİKA