Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Mayınları temizlesin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili olarak, " İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" dedi.

İsveç'teki alçak eylem nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek ona ortak olmuştur, bu kadar basit, kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın.

NATO ÜYELİĞİ

İsveç, üyeliğinin önündeki mayınları temizlemeli.

İSRAİL'İN CENİN'DEKİ SALDIRILARI

İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

