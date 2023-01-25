KANDİL MESAJLARI 2023 RESİMLİ! Regaip Kandili mesajları kısa, uzun, hareketli, GİFLİ, anlamlı, yeni İNDİR! Dualı, hadisli, ayetli, sureli mesajlar

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..