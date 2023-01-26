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    • 26.01.2023 10:10
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    • 26.01.2023 10:24
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    SON DAKİKA | Van'da terör örgütü PKK'ya Eren Abluka operasyonu! 480 personel sahada

    Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Van'da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" başlatıldı.

    AJANSLAR
    Van’da Eren operasyonu! 480 personel sahada

    İçişleri Bakanlığınca Van'da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" başlatıldı. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinden oluşan 4 tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Van'da terör örgütü PKK'ya Eren Abluka operasyonu! 480 personel sahada
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