Anılarını yazan Mike Pompeo'dan küstah Türkiye sözleri: Türk ordusu, IŞİD’i yenemez...

ABD Dışişleri eski Bakanı Mike Pompeo, 2018- 2021 yılları arasında yaşadıklarını kitaplaştırdı. Önceki gün yayınlanan 'Asla en ufak taviz vermeden: Sevdiğim Amerika için mücadele ederek' adlı kitapta ABD'nin Suriye'de PKK'lı hainlere nasıl kol kanat gerdiğini anlattı: "Elimizde iki seçenek vardı. IŞİD'e karşı ya YPG ile çalışacaktık ya da Türkiye ile... Türk ordusu, IŞİD'i yenme kapasitesine sahip değildi. Başkan Trump'a, SDF ile çalışalım dedik. Kabul etti" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'daki toplantıda yaşananları ise şöyle aktardı: "IŞİD'i yenmek için Suriyeli Kürtlerle birlikte çalışacağımızı söyledik. Odada hiç bu kadar çabuk patlayan bir öfke görme-miştim. Cumhurb-aşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan bağırdıçağırdı ve ardından hızla odadan ayrıldı."