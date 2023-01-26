Anılarını yazan Mike Pompeo'dan küstah Türkiye sözleri: Türk ordusu, IŞİD’i yenemez...

ABD Dışişleri eski Bakanı Mike Pompeo, 2018- 2021 yılları arasında yaşadıklarını kitaplaştırdı. Önceki gün yayınlanan 'Asla en ufak taviz vermeden: Sevdiğim Amerika için mücadele ederek' adlı kitapta ABD'nin Suriye'de PKK'lı hainlere nasıl kol kanat gerdiğini anlattı: "Elimizde iki seçenek vardı. IŞİD'e karşı ya YPG ile çalışacaktık ya da Türkiye ile... Türk ordusu, IŞİD'i yenme kapasitesine sahip değildi. Başkan Trump'a, SDF ile çalışalım dedik. Kabul etti" ifadesini kullandı. Beyaz Saray'daki toplantıda yaşananları ise şöyle aktardı: "IŞİD'i yenmek için Suriyeli Kürtlerle birlikte çalışacağımızı söyledik. Odada hiç bu kadar çabuk patlayan bir öfke görme-miştim. Cumhurb-aşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan bağırdıçağırdı ve ardından hızla odadan ayrıldı."
KAPIYA DAYANMIŞ!
Pompeo, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Ankara'ya gönderildiğinde yaşananları da açıkladı: "Erdoğan, Pence ile 'birkaç dakika' baş başa görüşmek istedi. Yaklaşık yarım saat sonra başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim. Nafile. İzin almadan Erdoğan ile Pence'in buluştuğu odanın kapısını iterek açmaya çalıştım. Kilitliydi. Bunun üzerine muhatabıma kapıyı kıracağımızı söyledim"...
Pompeo, görev süresince Türkiye düşmanı olarak ön plana çıktı. 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin bile gerçek olduğuna inanmadığını anlattı. Bu yönde twetler attı. Kitabın bir kısmında sözde Türkiye'nin Suriye operasyonu sonrasında ateşkes görüşmesine geldiklerinde Külliye'de kimse kendisiyle görüşmeyince kapıyı kırmaya çalıştığını iddia etti.