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    • Güncel
    • 19.01.2023 08:05
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    • 19.01.2023 08:05
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    15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'den ilk kurşun: Hrant Dink cinayeti

    Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda 17/25 Aralık ve MİT tırları kumpası gibi kirli operasyonları devreye soktu. Terör örgütü darbe girişimine giden süreçte ilk kurşunu Hrant Dink cinayetinde sıktı. FETÖ, Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına giden kapıyı aralayan cinayeti, İstanbul Emniyeti ve TSK'nın dizayn edilebilmesi için 'araç' olarak kullandı.

    FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti

    FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına kapı aralayan cinayet, FETÖ'nün amacına hizmet eden bir araçtı.

    CİNAYETİN ÜZERİNDE 16 YIL GEÇTİ
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Bu sürede yapılan soruşturma ve yargılamalarla tetikçi ve arkasındakiler ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

    SORUŞTURMADAN FETÖ ÇIKTI
    Cinayette parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan birçok kamu görevlisi FETÖ'cü çıktı. Dosyayı 3 yıl boyunca sumen altı eden Fikret Seçen, Muammer Akkaş, Hikmet Usta gibi ilk başta Dink soruşturması ve davasına bakan hâkim ve savcıların tamamına yakını FETÖ'den tutuklandı veya yurtdışına kaçtı.

    TSK VE EMNİYET'İ DİZAYN OPERASYONU
    Dink cinayeti, Emniyet ve Jandarma İstihbarat'taki FETÖ üyeleri tarafından bilinmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı, cinayet özellikle başta Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürütecek İstanbul Emniyeti ve TSK'nın dizayn edilebilmesi için 'araç' olarak kullanıldı.

        Savcılık, Dink cinayetini "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun" ve "yol verilen cinayet" olarak nitelendirdi.

        26 SANIĞA MÜEBBET
        Aralarında eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in de bulunduğu 26 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli yıl oranlarında hapis cezalarına çarptırıldı. 39 sanık hakkında beraat ve düşme kararı verildi.

        13 firarinin dosyası ayrıldı. Dosya istinaf tarafından onaylandı, Yargıtay incelemesi ise halen sürüyor.

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        Haberler Güncel 15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'den ilk kurşun: Hrant Dink cinayeti
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