15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'den ilk kurşun: Hrant Dink cinayeti

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına kapı aralayan cinayet, FETÖ'nün amacına hizmet eden bir araçtı.

CİNAYETİN ÜZERİNDE 16 YIL GEÇTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Bu sürede yapılan soruşturma ve yargılamalarla tetikçi ve arkasındakiler ortaya çıkarılmaya çalışıldı.