15 Temmuz'a giden yolda FETÖ'den ilk kurşun: Hrant Dink cinayeti

FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarına kapı aralayan cinayet, FETÖ'nün amacına hizmet eden bir araçtı.
CİNAYETİN ÜZERİNDE 16 YIL GEÇTİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte attığı ilk kurşun olarak nitelendirilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Bu sürede yapılan soruşturma ve yargılamalarla tetikçi ve arkasındakiler ortaya çıkarılmaya çalışıldı.
SORUŞTURMADAN FETÖ ÇIKTI
Cinayette parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan birçok kamu görevlisi FETÖ'cü çıktı. Dosyayı 3 yıl boyunca sumen altı eden Fikret Seçen, Muammer Akkaş, Hikmet Usta gibi ilk başta Dink soruşturması ve davasına bakan hâkim ve savcıların tamamına yakını FETÖ'den tutuklandı veya yurtdışına kaçtı.
TSK VE EMNİYET'İ DİZAYN OPERASYONU
Dink cinayeti, Emniyet ve Jandarma İstihbarat'taki FETÖ üyeleri tarafından bilinmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı, cinayet özellikle başta Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürütecek İstanbul Emniyeti ve TSK'nın dizayn edilebilmesi için 'araç' olarak kullanıldı.