Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.