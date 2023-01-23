Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2023 12:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 12:43
    ABONE OL

    Diyanet, Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup yazacak! Ali Erbaş açıkladı: 120 ülkede yargıya başvuru!

    Son dakika haberi! Diyanet işleri Başkanlığı İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırının yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmasını sağlayacak. Diyanet'in, İsveç'te Kur'an Kerim'in yakıldığı eylemi yargıya taşıyacağını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsveç’teki skandal sonrası harekete geçildi

    İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında bir provokasyona daha imza atıldı. Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi.


    İSVEÇ'TEKİ SKANDAL SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ | VİDEO İZLE


    Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından İslam dünyası eyleme sert tepki gösterdi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı da, İsveç'te Kur'an yakılmasına karşı Avrupadaki çeşitli kesimlerin temsilcilere mektup yazacak. Yaşanalar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak." dedi.

    Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

        "İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi.

        Erbaş, "Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kur'an yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

        Diyanet'in, İsveç'te Kur'an Kerim'in yakıldığı eylemi yargıya taşıyıp taşımayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Dün birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla çok önemli bir toplantı oldu. O toplantıda konuştuğumuz konulardan birisi de özellikle başkanlığımızın 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah. Bir de çeşitli yerlere mektuplar yazarak özellikle Kuran-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel Diyanet, Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup yazacak! Ali Erbaş açıkladı: 120 ülkede yargıya başvuru!
            SON DAKİKA