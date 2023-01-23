Diyanet, Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup yazacak! Ali Erbaş açıkladı: 120 ülkede yargıya başvuru!

İsveç'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan PKK rezaleti sonrasında bir provokasyona daha imza atıldı. Stokholm'de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine izin verildi.
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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından İslam dünyası eyleme sert tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı da, İsveç'te Kur'an yakılmasına karşı Avrupadaki çeşitli kesimlerin temsilcilere mektup yazacak. Yaşanalar yurt dışı temsilcilikleri yoluyla uluslarası mahkemelere taşınmaya çalışılacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak." dedi.
Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde, bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.