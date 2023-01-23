Diyanet, Avrupa'daki çeşitli kesimlerin temsilcilerine mektup yazacak! Ali Erbaş açıkladı: 120 ülkede yargıya başvuru!

"İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Erbaş, Avrupa'daki entelektüellere çağrı yapacaklarını söyledi.

Erbaş, "Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kur'an yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz." diye konuştu.