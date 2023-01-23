İşte 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin yol haritası! Süreç nasıl olacak? | EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? AK Partili isim A Haber'de açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde (EYT) sona geliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun sorularını yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Tunç ayrıca 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimle ilgili de açıklama yaptı.
İşte o açıklamalardan satır başları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın teknik ekibi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı teknik çalışmaları hemen hemen tamamladılar.
Ve AK Parti Grubumuza gelerek Grup Başkanımız ve Grup Başkanvekillerinin olduğu bir ortamda bir sunum yaptılar. Teklifin teknik detaylarının ne olabileceği ne kadar kişinin yararlanabileceği şartların nasıl olduğu önceki yasa ve getirmek istediğimiz teklifte neler olabileceği yönünde bir takım açıklamalar yaptılar.