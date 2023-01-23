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    • 23.01.2023 10:56
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    • 23.01.2023 11:04
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    GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu konutta hedefi açıkladı: "Yüzde 100 yerli üretim!"

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Türkiye'deki devam eden projelerle ilgili konuşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Yüzde 100 yerlileşme hedefiyle şu an yüzde 70 İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de ana vizyonumuzu 4T yani teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum çerçevesinde belirledik. Hem şehirlerimizi hem paydaşlarımızı 4T ile ileriye taşıyacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hedef yüzde 100 yerli üretim

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan konut seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 64 ilde kura çekimi tamamlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi.

    Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

    Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.

    7. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN BAŞLAYACAK
    Bursa'da bugün başlayacak olan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 7'nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.

    Açıklamada, 36 bin 568 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

    "23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut, 23-24 Ocak Isparta 1828 konut, 25 Ocak Burdur 1454 konut, 26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut, 28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut, 29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut, 30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut, 1 Şubat Çanakkale 1290 konut, 1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut, 4 Şubat Uşak 1050 konut, 5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut, 7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut."

    Proje kapsamında, tüm illerdeki 250 bin sosyal konutun mart ayına kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

        2050'DE DÜNYADA 1 MİLYAR YENİ KONUT YAPILACAK
        Konuyla ilgili GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun açıklamalarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler, "2050'de dünyada 1 milyar yeni konut yapılacağı ve kentleşme oranın yüzde 70'e ulaşacağı öngörüsüyle söze başlayan Kalyoncu, GYODER'in akıl, vicdan ve insan odağında 4T'ye dayalı yeni rotasının temellerini kapsamlı bir sunumla anlattı" ifadelerini kullandı. İşte Güler'in o yazısı:

        GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Akıllı şehirleri çok duyduk ama biz vicdanlı şehirleri tercih ediyoruz" deyince içimden 'akıl mı, vicdan mı önce gelir' sorusunu geçirdim. Sonra hızlıca vicdansız aklın ne kadar 'tehlikeli' olduğunu hatırladım ve GYODER'in vicdanlı şehirler vizyonunu daha bir merakla dinlemeye koyuldum. Başkan Kalyoncu, Türkiye'nin gayrimenkul platformu GYODER'in 2023 vizyonunu, Başkan Yardımcıları Neşecan Çekici, Sertaç Karaağoğlu ve Ayla Heyfegil ile birlikte özel bir basın buluşmasında paylaştı. 2050'de dünyada 1 milyar yeni konut yapılacağı ve kentleşme oranın yüzde 70'e ulaşacağı öngörüsüyle söze başlayan Kalyoncu, GYODER'in akıl, vicdan ve insan odağında 4T'ye dayalı yeni rotasının temellerini kapsamlı bir sunumla anlattı. Başta İstanbul olmak üzere gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin sebepleri, kontrolsüz fiyat artışlarını dengelemeye yönelik GYODER'in yeni projeleri ve sektöre dair yanlış bilinenler dahil gayrimenkulün öncelikli gündeminin ele alındığı bu özel toplantıdan Başkan Kalyoncu'nun altı çizilmesi gereken mesajları şöyle:

        Türkiye birçok açıdan dünya standartlarında bir ülke ancak şehirlerimiz değil. O nedenle Türkiye'nin önümüzdeki dönem en çok kaynak ayıracağı sektörlerin başında gayrimenkul geliyor.
        Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi altyapısı tamamlanan ülkemizin üst yapısını da biz yapacağız. Ülkemizi önümüzdeki yüzyıla gayrimenkul sektörü olarak hazırlayacağız. Bu anlamda toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız, ekonomik büyüme ve geleceğin inşası için sektörümüzün önemini biliyoruz.
        2050'de kentleşme oranının yüzde 70 olması demek, biyoçeşitliliği olan milyonlarca kilometrekarelik alanın kentsel alana dönüşmesi demek.
        İşte tam da burada hem akıllı hem vicdanlı şehirlere ihtiyacımız var. Bunu yaparken de ana vizyonumuzu 4T yani teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum çerçevesinde belirledik. Hem şehirlerimizi hem paydaşlarımızı 4T ile ileriye taşıyacağız.


        Yapılarımızın salt ticari olması önceliğini bırakarak, hem ticari hem vizyoner olmasını merkeze alıyoruz.
        Yüzde 100 yerlileşme hedefiyle şu an yüzde 70 İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz.
        Konut, AVM ve Ofis üçlemesinin, bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü Lojistik - Sanayi ve Veri Merkezi ile güçlendiriyoruz.
        Kentsel dönüşümü, kentsel kalkınma olarak daha kapsayıcı hale getiriyoruz. Karbon ekonomisine de katkı sağlamak adına, enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışını 2023 rotamızın önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz.

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            1.5 MİLYONUN SADECE 70 BİNİ YABANCIYA
            Yabancıya konut satışı ve elbette konut satış fiyatları ile kira fiyatlarındaki artışlar GYODER yönetimi ile olan sohbetimizin ister istemez en geniş zamanını kapladı. Başkan Kalyoncu, Türkiye'de konut pazarı büyüklüğünün 2.3 trilyon TL'ye ulaştığını bunda sıfır konut pazar büyüklüğünün 724 milyar TL ve ikinci el konut pazar büyüklüğünün ise 1.57 trilyon TL olduğunu söyledi. Ardından Aralık 2022 sonu itibarı ile Türkiye genelinde 1 milyon 485 bin 622 adet konut satıldığı bilgisini paylaşan Kalyoncu'nun değerlendirmesi şöyle: "Bu 1.5 milyona yakın konut satışı rakamı içinde yabancıya satılan konut sayısı sadece 70 bin yani toplam satışın yüzde 5'i. Sektöre bu kapsamda gelen bir döviz var ve biz buna gelmesin diyemeyiz."


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            Haberler Güncel GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu konutta hedefi açıkladı: "Yüzde 100 yerli üretim!"
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