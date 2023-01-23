GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu konutta hedefi açıkladı: "Yüzde 100 yerli üretim!"

Kuralarda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategori olmak üzere toplam 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.

7. ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN BAŞLAYACAK

Bursa'da bugün başlayacak olan kura çekilişinin 28 Ocak'ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 7'nci etap kuralarının 12 ilde 8 Şubat'a kadar devam edeceği bildirildi.