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Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

Son dakika haberi | Konutta fırsatçılığın önüne geçecek çok önemli bir adım atılıyor. Konut üreticileri, emlak ilan portalı kurarak fırsatçılık endişesini ortadan kaldıracak. Ev alacak ya da kiralayacak kişiler dairenin güncel fiyatıyla birlikte geçmiş rakamlarını da görebilecek. Bu yolla ilanla denetlenerek suistimallerin önüne geçilecek.

20.01.2023 08:43 - Son Güncelleme: 20.01.2023 08:43
Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

Artan Konut Fiyatları milyonlarca vatandaşın ortak sorunu. Buna bir de fırsatçılar eklenince ev sahibi olmak daha da zorlaştı. Kamu eliyle yapılan kampanyalarla konuta erişimin kolaylaşması hedeflenirken, talebi gören bazı kişi ya da firmalar ilan fiyatlarını bir gecede artırdı.

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Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

Öyle ki bir günde 1 milyon TL'lik fiyat artışları yaşandı. Kamu, bu fırsatçıları takibe alırken önemli bir hamle de özel sektörden geldi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), güvenilir alım-satım imkânının sağlanacağı yeni bir ilan platformu kuracağını açıkladı.

Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

GYODER'in 2023 yılı vizyonunun ve projelerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Sıfır konuttan başlayacağız. Bir ilan sitesi olacak, dolayısıyla buradan satın alma, kiralama yapılabilecek. Yalnızca GYODER üyelerinin projeleri olmayacak, zaman içinde piyasaya da açılacak. Öncelikle bütün üyelerimizle oraya projelerimizi koyacağız. Tamamen regüle, tamamen şeffaf bir şekilde ilanlar paylaşılacak."

Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

DENETİM YAPILACAK
Bilgilerin doğruluğunun denetlendiği, bir taşınmaza ilişkin yalnızca bir ilanın bulunduğunun garantiye alındığı bir site kurulacaklarını anlatan Kalyoncu, "O gayrimenkul geçmişte kaça satılmış, kaça kiralanmış gibi bilgiler de olacak. Bu, herhangi bir suistimali zaten engelleyecek. Bir evin fiyatı iki katına, üç katına çıkıyorsa fırsatçılıktan dolayı, bunun geçmişini görüp farkında olabileceksiniz" dedi.

Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

Bir denetim mekanizması da oluşturacaklarını anlatan Kalyoncu, "İlan koyanlar da birbirlerini şikâyet edebilecek. Portalın ismi üzerinde çalışıyoruz, eylül ayında açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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