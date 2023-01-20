Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada
Son dakika haberi | Konutta fırsatçılığın önüne geçecek çok önemli bir adım atılıyor. Konut üreticileri, emlak ilan portalı kurarak fırsatçılık endişesini ortadan kaldıracak. Ev alacak ya da kiralayacak kişiler dairenin güncel fiyatıyla birlikte geçmiş rakamlarını da görebilecek. Bu yolla ilanla denetlenerek suistimallerin önüne geçilecek.
Öyle ki bir günde 1 milyon TL'lik fiyat artışları yaşandı. Kamu, bu fırsatçıları takibe alırken önemli bir hamle de özel sektörden geldi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), güvenilir alım-satım imkânının sağlanacağı yeni bir ilan platformu kuracağını açıkladı.
GYODER'in 2023 yılı vizyonunun ve projelerinin detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Sıfır konuttan başlayacağız. Bir ilan sitesi olacak, dolayısıyla buradan satın alma, kiralama yapılabilecek. Yalnızca GYODER üyelerinin projeleri olmayacak, zaman içinde piyasaya da açılacak. Öncelikle bütün üyelerimizle oraya projelerimizi koyacağız. Tamamen regüle, tamamen şeffaf bir şekilde ilanlar paylaşılacak."
DENETİM YAPILACAK
Bilgilerin doğruluğunun denetlendiği, bir taşınmaza ilişkin yalnızca bir ilanın bulunduğunun garantiye alındığı bir site kurulacaklarını anlatan Kalyoncu, "O gayrimenkul geçmişte kaça satılmış, kaça kiralanmış gibi bilgiler de olacak. Bu, herhangi bir suistimali zaten engelleyecek. Bir evin fiyatı iki katına, üç katına çıkıyorsa fırsatçılıktan dolayı, bunun geçmişini görüp farkında olabileceksiniz" dedi.