Konutta fırsatçılığın önüne geçecek adım! Güncel ve geçmiş fiyatlar bir arada

DENETİM YAPILACAK

Bilgilerin doğruluğunun denetlendiği, bir taşınmaza ilişkin yalnızca bir ilanın bulunduğunun garantiye alındığı bir site kurulacaklarını anlatan Kalyoncu, "O gayrimenkul geçmişte kaça satılmış, kaça kiralanmış gibi bilgiler de olacak. Bu, herhangi bir suistimali zaten engelleyecek. Bir evin fiyatı iki katına, üç katına çıkıyorsa fırsatçılıktan dolayı, bunun geçmişini görüp farkında olabileceksiniz" dedi.