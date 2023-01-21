Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2023 07:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2023 07:55
    ABONE OL

    CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde emekli personel üzerinden milyonluk vurgun! Skandal ortaya çıktı ifadeye çağrılınca intihara kalkıştı

    Son dakika haberi! CHP'li Çanakkale Belediyesi’nde görevli Murat Y., emekli 9 personeli belediye çalışanı gösterip maaşlarını kendi hesabına aktardı. İhbar üzerine İçişleri Bakanlığı ifadeye çağırdı. Bunun üzerine Murat Y. çamaşır suyu içerek intihar girişiminde bulundu.

    Vurgun yaptı ortaya çıkınca intihara kalkıştı!

    Çanakkale Belediyesi'nde görevli Murat Y. iki gün önce evinde intihar girişiminde bulundu. Çamaşır suyu içen ve kendisini bıçaklayan Murat Y. eve gelen zabıtalar tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. hakkında bir süredir soruşturma olduğu, müfettişlerin kendisini ifade için belediyeye çağırdığı, o nedenle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

    EMEKLİ OLAN PERSONELİ ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTEREREK PARALARI HESABINA AKTARDI
    Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderilen bir e-postada Çanakkale Belediyesi'nde usulsüzlüklerin yaşandığı, personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında bakanlıktan 2, Sayıştay'dan ise 4 müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçen hafta belediyeye gelen müfettişler inceleme başlattı. Müfettişler 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce rapor aldığını belirledi.

        2019 YILINDAN BU YANA MİLYONLAR AKTARDI
        Müfettişlerin yaptığı incelemede Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı belirlendi. Bu sistemle Murat Y.'nin 2019 yılından bu yana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

        BANYODA ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ
        İçişleri Bakanlığı, iki gün önce Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. Murat Y. gelmeyince evine iki zabıta gönderildi. Ekiplere kapıyı açan Murat Y. duşa girip hemen geleceğini söyledi ama çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, içeri giren ekipler banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına bıçak saplayan Murat Y.'yi hastaneye kaldırdı. Murat Y. hastanede gözetim altına alındı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsveç’teki skandala sert tepki!
        Haberler Güncel CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde emekli personel üzerinden milyonluk vurgun! Skandal ortaya çıktı ifadeye çağrılınca intihara kalkıştı
            SON DAKİKA