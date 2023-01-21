CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde emekli personel üzerinden milyonluk vurgun! Skandal ortaya çıktı ifadeye çağrılınca intihara kalkıştı

Çanakkale Belediyesi'nde görevli Murat Y. iki gün önce evinde intihar girişiminde bulundu. Çamaşır suyu içen ve kendisini bıçaklayan Murat Y. eve gelen zabıtalar tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. hakkında bir süredir soruşturma olduğu, müfettişlerin kendisini ifade için belediyeye çağırdığı, o nedenle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
EMEKLİ OLAN PERSONELİ ÇALIŞIYOR GİBİ GÖSTEREREK PARALARI HESABINA AKTARDI
Murat Y.'nin belediyeden emekli olan 9 personeli hâlâ belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığı öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderilen bir e-postada Çanakkale Belediyesi'nde usulsüzlüklerin yaşandığı, personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında bakanlıktan 2, Sayıştay'dan ise 4 müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçen hafta belediyeye gelen müfettişler inceleme başlattı. Müfettişler 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce rapor aldığını belirledi.