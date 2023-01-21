CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde emekli personel üzerinden milyonluk vurgun! Skandal ortaya çıktı ifadeye çağrılınca intihara kalkıştı

Çanakkale Belediyesi'nde görevli Murat Y. iki gün önce evinde intihar girişiminde bulundu. Çamaşır suyu içen ve kendisini bıçaklayan Murat Y. eve gelen zabıtalar tarafından hastaneye kaldırıldı. Murat Y. hakkında bir süredir soruşturma olduğu, müfettişlerin kendisini ifade için belediyeye çağırdığı, o nedenle intihara kalkıştığı ortaya çıktı.