Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Hangi borçları kapsıyor? Ödemeler nasıl yapılacak?

Hükümet, vergi, prim, ceza, öğrenim kredisi gibi alacaklarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiyle 84 milyona barış elini uzatmaya hazırlanıyor.
BORÇ YAPILANDIRMA | VİDEO İZLE
Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek paket kapsamında 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tamamı yapılandırılacak. Uzun vadelerle ödemede kolaylık sağlanırken, yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Hacizler kaldırılacak, icra takibi durdurulacak.
18 AYIN ÜZERİNDE TAKSİT İMKÂNI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen yapılandırma paketi Maliye'ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsıyor. Anapara borcuna eklenen faiz, gecikme faizinin büyük kısmının silinmesi bekleniyor.