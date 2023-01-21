Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor! Hangi borçları kapsıyor? Ödemeler nasıl yapılacak?

Borçtan kaynaklı tüm olası cezai yaptırımlardan kurtulmak mümkün olduğu gibi ilk taksitte borcun tamamının ödenmesi halinde ciddi indirimler elde ediliyor. Başvuru öncesi başlatılan hacizler yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılıyor. Vergi borcunun yapılandırılmasında, mevcut verginin aslına bağlı olan cezalar siliniyor. Mevcut verginin aslına bağlı olmayan cezaların yarısı siliniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ödenmesi gereken borcun gecikme faizi ve zammı gibi ücretler ortadan kalkıyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranına göre belirlenen faiz ödemesinden yararlanılabiliyor.