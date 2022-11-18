CHP'li Çanakkale Belediyesi işe iade edilen dalgıç Tayfun Can Göçen'i ertesi sabah tekrar sürdü!

Serbest dalışta, 5 dünya, 40'tan fazla da Türkiye rekoru bulunduran Derya Can Göçen, aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen ile birlikte, işletmeciliğini Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu.