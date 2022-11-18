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    • 18.11.2022 08:52
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    CHP'li Çanakkale Belediyesi işe iade edilen dalgıç Tayfun Can Göçen'i ertesi sabah tekrar sürdü!

    Son dakika haberi! CHP'li Çanakkale Belediyesi’nin işletmeciliğini yaptığı yat limanında görev yeri değiştirilen dalgıç Tayfun Can Göçen, açtığı davayı kazandı. Yeniden göreve dönen Göçen, ertesi sabah tekrar sürüldü.

    CHP’li belediyedeki işine geri döndü ertesi gün yine sürüldü

    Serbest dalışta, 5 dünya, 40'tan fazla da Türkiye rekoru bulunduran Derya Can Göçen, aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen ile birlikte, işletmeciliğini Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu.



    Girip çıkan teknelere tonoz halatı kuran Tayfun Göçen, yat limanının taşeron işlerini yapan R.Ö.'yü, yaşanan aksaklıklar ve lisanssız dalma konularında uyardı.



    Sinirlenen R.Ö. alkolün de etkisiyle teknedeki yemek masasında, Göçen'e yumruk attı. Burnu kırılan ve 14 gün iş göremez raporu alan Göçen, şikâyetçi olunca R.Ö. hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.



        SABAH İŞE İADE EDİP ERTESİ GÜN SÜRDÜLER
        Tedavisinin ardından görev yerine dönen Göçen, dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi. Özür beklerken görevinden olan Göçen, işine iade edilmesi talebiyle belediyeye dava açtı. Göçen'i haklı bulan mahkeme, geçtiğimiz günlerde göreve iadesine karar verdi.


        Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da, geçen hafta makam odasına davet edip göreve iade edildiğini tebliğ etti. Sabah'ta yer alan habere göre, gün boyu marinada görev yapan Tayfun Göçen'e, ertesi sabah işe gittiğinde, tekrar Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiği bildirildi.

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        Haberler Güncel CHP'li Çanakkale Belediyesi işe iade edilen dalgıç Tayfun Can Göçen'i ertesi sabah tekrar sürdü!
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