Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oyu yükseliyor! 6'lı masa çakıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar; Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.

EYT VE ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu. Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masanın dağınık hali olarak ortaya çıktı.