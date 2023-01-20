Başkan Erdoğan: 2023 şanlı tarih olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Önemli açıklamalar yaptı:
GEÇTİĞİMİZ 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır.
TÜRKİYE, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma ve enerjide gerçekleştirilen atılımların meyvelerini her alanda toplamaya başladı.
İNŞALLAH pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin, hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.
ŞİMDİ ekonomik gücümüzü katlayarak önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeliyiz. Ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz.
AKSİ taktirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz.
2053 ve 2071 tarihlerini 'Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Projelerimizi, bu tarihi yürüyüşün son eksikliklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz...
Önemli açıklamalar yaptı:
GEÇTİĞİMİZ 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır.
TÜRKİYE, eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma ve enerjide gerçekleştirilen atılımların meyvelerini her alanda toplamaya başladı.
İNŞALLAH pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, emeğimizin, hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.
ŞİMDİ ekonomik gücümüzü katlayarak önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeliyiz. Ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz.
AKSİ taktirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz.
2053 ve 2071 tarihlerini 'Türkiye Yüzyılı'nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. Projelerimizi, bu tarihi yürüyüşün son eksikliklerini tamamlama vesilesi olarak görüyoruz...