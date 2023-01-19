Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay daha uzatıldı

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 AY UZATILDI
Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.