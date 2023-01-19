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    • 20.01.2023 01:03
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    Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay daha uzatıldı

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ’Amasra’ komisyonunun görev süresi uzatıldı

    TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

    Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    1 AY UZATILDI
    Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay daha uzatıldı
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