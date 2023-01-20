Ali Babacan'a "seni davar çobanı tutan olmazdı" diyen Mustafa Amca'dan bir tepki daha: “Sorsalar aynı cevabı yine veririm”

"AK PARTİ OLMASAYDI BAKANLIĞIN KAPISINDAN GİREMEZDİ"

Babacan'ın esnaf ziyaretinde aralarında geçen diyaloğu aktaran Şentürk, "Pazarda elma, armut, erik satıyordum. Ali Babacan'ın geldiğini gördüm, durdurdum, 'Allah size akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Seni kim tanırdı' dedim. O da 'Ben üç kuşaktır esnaf çocuğuyum' dedi. Onun üzerine, 'Siz Samanpazarı'nda çarşafçısınız, git çarşafını sat. Siyasetten ne anlarsın' dedim. Giden arabayı, sen (Ali Babacan), Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu deviriyorsunuz dedim. Ülkenin huzurunun bozulması için elinizden ne geliyorsa yaptıklarını ifade ettim. 30 yaşında bakan oldu. AK Parti olmasaydı bakanlığın kapısından giremezdi. Hep Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitliğine bakanlık yaptı. Ahmet Davutoğlu da öyle" ifadelerini kullandı.