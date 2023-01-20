Ali Babacan'a "seni davar çobanı tutan olmazdı" diyen Mustafa Amca'dan bir tepki daha: “Sorsalar aynı cevabı yine veririm”

BAYKAR'a yönelik sözleri ile gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Kahramankazan'da esnaf ziyareti sırasında sert tepki gösteren pazarcı Mustafa Şentürk (73) eleştirilerini yeniledi.
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SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde hiç beklemediği tepkilerle karşılaşmıştı.
Babacan, ilçede bulunan Pazar esnafını dolaşırken Mustafa Şentürk'ün (73) tezgahının önüne geldiğinde, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin" eleştirisinde bulunmuştu.