Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'seçim yasası' açıklaması

Hükümet sistemi değişikliğimiz, Türkiye'nin yaşadığı hadiselerin Türkiye'nin önüne koyduğu gerçektir. AK Parti'ye gelene kadar Türkiye, güçlü bir iktidar görmedi. 1991'den 18 Kasım 2001'e kadar yaklaşık 9 hükümet kuruldu. 94 ekonomik krizi, 28 Şubat postmodern darbe yaşanmış, sonra yine ekonomik kriz... Bunlar olur da bir ülkede refah, huzur, güven olur mu? 7 Haziran'da AK Parti çoğunluğu sağlayamadı, hükümet kurulamadı, sonra seçime gidildi. AK Parti yeniden yetki aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sandıktan siyasi istikrar ve güçlü iktidar çıkıyor.

15 Temmuz ihanet süreci ve daha öncekiler yaşanmasın diye tarihi bir makas değişikliğine gitti Türkiye. Parlamenter sistemde zayıf hükümetler oluyor. Koalisyondan ayrılacağıma, ayrılırım tehdidi altında olan bir Başbakan güçlü olabilir mi? Öyle yaşadı Türkiye ve böyle zayıf iktidarlarla güçlü bir irade ortaya koyulamadı. Cumhurbaşkanımızı Türk milleti benimsedi ve başkalarına muhtaç olmayacak şekilde sandıkta ona güç aktardı. Büyük bir siyasi istikrar kuruldu. Bir Menderes'in bir de Cumhurbaşkanımızın bu imkanı oldu. Kendi menfaatini, sürekli iktidarını düşünse, böyle bir sistem değişikliğine hiç gitmezdi. Aziz milletimizin geleceğini düşünerek bunlara karar verildi. İkinci dönemde yeni adımlar da atılarak, birtakım yasalarda değişikliklerde yapılarak, çünkü bize çok şey öğretti.

"ONLAR DESTEK VERMESE DE BU KARARIN ALINMASINDA BİR ENGEL YOK"

Anayasa, seçimlerin yenilenmesi kararını iki organa veriyor. Yasama, üye tam sayısının 563'üyle bu kararı alabilir, ikincisi de Cumhurbaşkanı'na. Anayasa'nın verdiği yetkiyle seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor. TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın seçim yenileme kararı uygundur. 6 Nisan'dan sonraki seçime, destek vermeyiz, diyorlar. Onlar destek vermese de bu kararın alınmasında bir engel yok. Cumhurbaşkanının yetkisi var. O karar verdiği takdirde TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrar yapılır. Seçim takvimi, Cumhurbaşkanı seçimi kanuna göre başlayacak. Yenilenme kararı alındığında, Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılır. Burada hangi kanun uygulanacak, 60 gün mü, 90 mü uygulanacak tartışması çok saçma, kanun çok açık. Şu anda yazılı olan süre, ölü süredir. Yazılı olması dışında icra edileceği bir alan yok.

MART AYI İÇİNDE SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ BİR KARAR ALINACAK

Seçim tarihi 8 Mart'ta olabilir, 10 Mart'ta olabilir, 60'ıncı günü takip eden Pazar günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen Mart ayı içinde bir karar alacağını tahmin ediyorum.

28 Şubat'ı tahtların yürüyüşünü alkışlayan onlardı. Erbakan, boncuk boncuk terlerken Karamollaoğlu ne yapıyordu? Onlar demokrasi aşığı olacak, 15 Temmuz'a tiyatro diyenler demokrasi aşığı olacak ve darbecilere karşı kendisi ve ailesi ölüme uçan, milli iradeyi temsil edenler karşıt olacak. Demokrasiye sahip çıkan Türk halkı ve onun lideri Erdoğan olunca kimse buna sahip çıkmadı. Benim partimin liderini asacaklar ben de ona oy isteyeceğim. Senin mirasçısı olduğun partinin lideri idama giderken alkış tutanlar hangi zihniyet? Rahmetli Erbakan'ı nitelikli dolandırıcılıktan mahkum etmeye çalışan ve Erdoğan içeride yatmasın diye kanun çıkardık, bunlara karşı çıkanlar bunlar. Erbakan'ı hapse yatıran demokrat, ona sahip çıkan Erdoğan demokrat değil. Halk, buna prim vermez. Tarihi miraslara arkasını dönenlere de halk, oy vermez.

Ortada bir yürütme organı var. Tek kişilik diye iktidar diyenler, yanılıyorlar. Halk, CHP tek başına iktidar olmadı, zorunlu iktidar oldu. Başka parti yoktu. Ne zaman çok partili hayata geçildi o zaman yeni bir ortam ortaya çıktı. CHP'nin bu zihniyetine halk, 'hayır' dedi. Ülkenin her alandaki itibarını yükseltme, yoksullukla mücadele, onlarla asla mukayese edilemez. O hafızayı tazeletirlerse kaybederler.

-Seçim tarihini 6 Nisan'dan önce yapılırsa, değişiklikler uygulanmaz diye düşünüyorlar. Bizim muhalefete seçimi öne alalım diye bir talebimiz olmadı zaten, parlamento takdirinde. Alınabilirse alır ama anayasa seçenek sunuyor, Cumhurbaşkanı isterse seçim kararını alır. İlla seçimi öne alalım diye yalvaran mı var? Herkes, birtakım değerlendirmeler yapabilir ama biz sayımızı biliyoruz, seçimin öne alınması konusunda muhalefetin tutumunu da biliyoruz. Seçim yenileme kararı Cumhurbaşkanımız tarafından alınacaktır. Diğer siyasi partilerle bir pazarlık yapılması söz konusu değil.

SEÇİM İÇİN NEDEN 14 MAYIS SEÇİLDİ?

-Cumhurbaşkanımız seçimin bir miktar öne alınacağını ifade etti. Onun sebebi de açık. 18 Haziran üniversite sınavlarının olduğu zaman. Bir kısım da lise sınavına girecek. Bir sınav sezonu, bunu gözetmek lazım. YSK, seçim tarihini değiştiremez. 60'ıncı günü takip eden ilk Pazar gününü sadece tayin edebilirler. Kanun, 3-5 gün süre öngörürse onu azaltabilir ama artıramaz. Seçim tarihinden önceki takvim içerisindeki bazı iş ve işlemlerin yapılması için kanunun öngördüğü süreleri azaltma yetkisi var. YSK, bir oynama yapamaz. İkincisi yaz nedeniyle birçok vatandaşımız memleketine dönüyor, geri dönüp sandıkta oy kullanma seçeneğini ihmal edebiliyor. Üçüncüsü haç dönemi, olması. Birçok vatandaşımız tabii bu tarihlerde tatil ve çeşitli ziyaretlere gidiyorlar. Bu nedenle seçimin bir miktar öne alınması gerekiyor. Makul dilimin Mayıs ayı olduğu görülüyor.

SEÇİMİN YOL HARİTASI | VİDEO İZLE