Küresel çetenin 14 Mayıs hazımsızlığı: 10 yıllık hesaplaşma! Seçimlerde dikkat çeken IMF detayı: Türkiye'nin borcu 14 Mayıs 2013'te kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti grup toplantısında, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir." diyerek seçimin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını işaret etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.
KÜRESEL ÇETENİN PARALI KÖLELERİ HAREKETE GEÇTİ
Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 tarihini açıklamasının ardından saldırıya geçen küresel çetenin paralı köleleri saldırıya geçti.
BATI MEDYASI BOŞ DURMUYOR
WSJ'nin algı dolu haberi öncesi geçtiğimiz günlerde Washington Post, Bloomberg ve Financial Times'ta da benzer içerikte yazılar çıkmıştı. Çıkan yazılar "Küresel çete"nin masanın üzerindeki etkilerini gözler önüne serer nitelikte.