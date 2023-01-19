Küresel çetenin 14 Mayıs hazımsızlığı: 10 yıllık hesaplaşma! Seçimlerde dikkat çeken IMF detayı: Türkiye'nin borcu 14 Mayıs 2013'te kapandı

BOLTON DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, daha önce bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımlamıştı. Bolton şimdi de Türkiye'deki seçimler ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Başkan Erdoğan'ın seçimin tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının yalnızca 1950'deki seçimleri işaret etmediği, CHP'nin Türkiye'yi yıllarca Uluslararası Para Fonu IMF'ye teslim eden politikalarının bittiği tarihin de 14 Mayıs 2013 olduğu biliniyor. Türkiye bu tarihte IMF'ye olan son borcunu da ödemiş ve aylar sonra IMF'ye borç verecek konuma gelmişti.