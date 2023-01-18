Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a İHA-SİHA tepkisi: FETÖ sabotajlarını akla getiriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan terör örgütü PKK ile mücadeleden Libya'ya Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'a saldırdı.
ALİ BABACAN'IN BAYKAR'A TEHDİDİ: DOKUNACAĞIZ
Babacan önce BAYKAR'ın devletin tüm imkanlarını tek başına kullandığını iddia ederek algı operasyonu çekmeye çalıştı.
Yükselen tepkilerin ardından tekrar BAYKAR'I hedef alan Ali Babacan iktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını itiraf ederek "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii." tehditler savurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN BABACAN'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ: SEN ÇOCUK BEZİ SAT!
Ali Babacan'a tepkiler peş peşe yükseldi.
Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada Babacan'a sert sözlerle yüklenirken "Yok, bilmem geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış...' Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." ifadelerini kullandı.
Ali Babacan'ın sözleri tepki çekeren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ GÖNDERMESİ: SABOTAJLARI AKLA GETİRİYOR
Ümit Özdağ, Ali Babacan'ın bu söylemlerinin FETÖ sabotajlarını hatırlattığına dikkat çekti.
Özdağ şunları söyledi;
"İHA ve SİHA'lar, TSK'nın harekat kabiliyetini ciddi şekilde arttırmıştır. İHA ve SİHA'ların desteklenmesi gereken bir proje olduğunu her platformda dile getirdik" diyen Özdağ, "Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor"