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    • 18.01.2023 21:38
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    Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a İHA-SİHA tepkisi: FETÖ sabotajlarını akla getiriyor

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indiren Türkiye'nin savunma alanında dünyada söz sahibi olmasının önünü açan İHA-SİHA üreticisi BAYKAR'a saldırarak "Dokunacağız" dedi. Ali Babacan'ın sözleri tepki çekeren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Ümit Özdağ, "Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    FETÖ sabotajlarını akla getiriyor

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan terör örgütü PKK ile mücadeleden Libya'ya Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar birçok bölgede dengeleri değiştiren İHA ve SİHA'ların üreticisi BAYKAR'a saldırdı.

    ALİ BABACAN'IN BAYKAR'A TEHDİDİ: DOKUNACAĞIZ
    Babacan önce BAYKAR'ın devletin tüm imkanlarını tek başına kullandığını iddia ederek algı operasyonu çekmeye çalıştı.

    Yükselen tepkilerin ardından tekrar BAYKAR'I hedef alan Ali Babacan iktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını itiraf ederek "Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii." tehditler savurdu.

    BAŞKAN ERDOĞAN BABACAN'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ: SEN ÇOCUK BEZİ SAT!
    Ali Babacan'a tepkiler peş peşe yükseldi.

    Başkan Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada Babacan'a sert sözlerle yüklenirken "Yok, bilmem geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış...' Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı." ifadelerini kullandı.

    Ali Babacan'ın sözleri tepki çekeren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ GÖNDERMESİ: SABOTAJLARI AKLA GETİRİYOR
    Ümit Özdağ, Ali Babacan'ın bu söylemlerinin FETÖ sabotajlarını hatırlattığına dikkat çekti.

    Özdağ şunları söyledi;

    "İHA ve SİHA'lar, TSK'nın harekat kabiliyetini ciddi şekilde arttırmıştır. İHA ve SİHA'ların desteklenmesi gereken bir proje olduğunu her platformda dile getirdik" diyen Özdağ, "Babacan'ın İHA ve SİHA'ları tartışmaya açması, milli harp sanayine karşı FETÖ'nün sabotajlarını akla getiriyor"

        ÖZDAĞ DAHA ÖNCE DE FETÖ GÖNDERMESİ YAPMIŞTI: ALİ FETÖCAN
        Ümit Özdağ Ali Babacan'a daha önce de FETÖ göndermesinde bulunmuştu.

        Ali Babacan geçtiğimiz yıl açıkladığı bir eylem planında KHK ile atılan FETÖ'cüleri de ima ederek, "Tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz." vaadinde bulunmuştu.

        "KHK'LILARI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"
        Babacan , "Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Babacan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babacan'ın tweet'ini alıntılayarak "Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali FETÖCAN" ifadelerine yer verdi.

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