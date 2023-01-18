Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a İHA-SİHA tepkisi: FETÖ sabotajlarını akla getiriyor

ÖZDAĞ DAHA ÖNCE DE FETÖ GÖNDERMESİ YAPMIŞTI: ALİ FETÖCAN

Ümit Özdağ Ali Babacan'a daha önce de FETÖ göndermesinde bulunmuştu.

Ali Babacan geçtiğimiz yıl açıkladığı bir eylem planında KHK ile atılan FETÖ'cüleri de ima ederek, "Tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz." vaadinde bulunmuştu.

"KHK'LILARI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

Babacan , "Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK'lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz." ifadelerine yer verdi.

Babacan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babacan'ın tweet'ini alıntılayarak "Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali FETÖCAN" ifadelerine yer verdi.