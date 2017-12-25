FETÖ'nün devleti ele geçirmek için yaptığı sayısız kumpas, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından başlatılan soruşturmalarla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. FETÖ'cü jandarma istihbaratçıların talimatıyla F-16 Teknisyeni Hafız Koca'yı öldürdüğünü söyleyen Mustafa Değirmenci'nin, "ASELSAN mühendisleri Hüseyin Başbilen ile Halim Ünsem Ünal'ı da öldürmemi istediler" itirafından sonra önemli bir detay daha ortaya çıktı.

FETÖ'cü firari savcı İsmail Tandoğan'ın, ASELSAN mühendisleri cinayetlerini İstanbul'da düzenledikleri sözde Selam Tevhid kumpas soruşturmasıyla ilişkilendirmeye çalıştığı anlaşıldı.

Star, FETÖ'nün ASELSAN cinayetlerini sözde Selam Tevhid ile ilişkilendirmek için yaptığı şeytani planın belgesine ve örgütün yazışmalarıyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kumpasını deşifre eden o raporuna ulaştı.

KUMPAS YAZISI 2011'DE

FETÖ'nün yasadışı dinleme ile bir çok kumpas soruşturmasında görev alan firari savcısı İsmail Tandoğan'ın 29.12.2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazarak ASELSAN mühendisleri dosyasını istediğini tespit eden Başsavcı İrfan Fidan Ankara'ya yazı yarak dosyanın ne maksatla istendiğini araştırdı. Başsavcı Fidan yaptığı araştırmada ise FETÖ'nün şeytani planını gözler önüne serdi.

RAPOR HAZIRLANDI

Ankara'nın gönderdiği dosyayı İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne incelettiren Başsavcı Fidan, incelemenin ardından rapor hazırlanmasını ve ASLESAN ile Selam Tevhid soruşturması arasında nasıl bir bağ kurulmak istendiğinin tespiti talimatı verdi. Terör polisi, 25 sayfalık bir rapor hazırdı ve ASELSAN ile Selam Tevhid arasında her hangi bir bağlantının bulunmadığı sonucuna vardı.

BİR YIL GÖREV ALDI

Ancak yaklaşık bir yıl boyunca sözde Selam Tevhid dosyasına bakan FETÖ'cü İsmail Tandoğan'ın, ASELSAN mühendisleri Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken'in ölümüyle ilgili soruşturma dosyasını kumpasa eklediği görüldü. Fidan, örgüt mensubu savcıların FETÖ eylemlerini başkalarının üzerine yıkmaya çalıştığını vurgulayarak örgütün bunun için sahte ihbar ve sahte belgeler oluşturarak kullandığını belirtti.

FETÖ'cü savcı Tandoğan daha önce de MİT muhbirini deşire etmiş, kapatılan Taraf gazetisi de manşet yapmıştı.

Kendi cinayetlerini başkalarına yıkmaya çalışmışlar

Başsavcı İrfan Fidan, ASELSAN dosyası ile ilgili FETÖ'cü savcıların yaptığı yazışmaları inceledikten sonra şu tespitlerde bulundu: "Rapor içeriğinden de anlaşılacağı üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile ASELSAN'da mühendis olarak çalışan Hüseyin Başbilen, Halim Ünsem Ünal ve Evrim Yançeken isimli kişilerin ölüm olayları ile bağlantı kurulabilecek herhangi bir evrak, bilgi ve belge bulunmadığının tespit edildiği anlaşılmıştır."

ZORAKİ YORUM ALAKASI YOK

"Söz konusu ölüm olaylarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma dosyası arasında hiçbir irtibat bulunmadığı gibi, irtibat emaresi de yoktur. Söz konusu dosyanın bu soruşturma kapsamında celp edilmesinin sebebi, ölümlerle hiçbir irtibatı bulunmayan kişileri 'ASELSAN ölümleri' olarak bilinen ölümlerle irtibatlandırmaktır. Hiçbir şiddet ya da terör eylemi tespit edilemeyen, zoraki yorum ve uydurma gerekçelerle soruşturma kapsamına dahil edilen çok sayıda kişiyi ölüm olaylarından sorumlu tutmak için kurgu oluşturmaktır."