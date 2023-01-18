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    SON DAKİKA | Mardin'de terör örgütüne Eren Abluka operasyonu! 655 personel 50 tim sahada

    Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de 655 personelin katılımı ile Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 50 operasyonel tim görev alıyor.

    takvim.com.tr
    Mardin’de PKK’ya Abluka operasyonu

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 655 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.



    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı.

    Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 655 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | Mardin'de terör örgütüne Eren Abluka operasyonu! 655 personel 50 tim sahada
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