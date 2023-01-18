2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte en güçlü seçim tarihi

Türkiye, Anayasa gereği olağan seçim tarihi olan 18 Haziran 2023 yerine 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanıyor. Başkan Tayyip Erdoğan daha önce bu yönde bir tarih güncellemesini işaret ederken, muhalefet partilerinin de seçim takvimlerini buna ayarladıkları ortaya çıktı. Bahçeli de dün 14 Mayıs'ı işaret etti.
Daha önce seçimi "birazcık öne çekeceklerini" açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih işaretini de hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde halka seslenirken verdi. Merhum Başbakan Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti'nin CHP'nin tek parti dönemini sona erdirdiği 14 Mayıs 1950 seçimine gönderme yapan Erdoğan, "2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu, 2023'te 'Yeter söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız" diye konuştu.
ŞENTOP: 100 BİN HACI VAR
Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldığı TV programında, 18 Haziran'ın öne çekileceğini doğruladı. 100 bine yakın hacı adayının mayıs sonu itibarıyla yola çıkacağını vurgulayan Şentop, "Makul bir ayarlama... Mevzuata göre söylerseniz 1 gün önce de yapsanız erken seçim denebilir. Ama bu kadarlık ayarlamanın hem siyasi anlamı yok hem de teknik gerekçelere dayanıyor" dedi.