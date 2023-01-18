2023 seçimleri ne zaman yapılacak? İşte en güçlü seçim tarihi

İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA

Yeni parlamento 14 Mayıs'taki seçimle belirlenmiş olacak. Ancak bu seçimde cumhurbaşkanı adaylarından biri geçerli oyların salt çoğunluğunu (Yüzde 50 artı 1 oy) alamazsa sadece cumhurbaşkanlığı için 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur oylama yapılacak. YSK, ilk Seçim takviminde bu tarihi de açıklayacak. İkinci tura, sadece ilk turda en çok oyu alan iki aday katılacak. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk iki sırayı alan adaylardan biri çekilirse alt sıradaki yerini alacak. İkinci tura tek adayla gidilirse oylama referanduma dönüşecek.

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