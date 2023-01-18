Vefat eden Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir, kaç yaşındaydı? Sabotaj mı kaza mı? Denys Monastyrsky neden öldü, öldürüldü mü?

Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir, kaç yaşında öldü soruları yanıt arıyor. Kiev'de bir bakımevi ziyaretinde helikopterin apartmana düşmesiyle İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti.
DENYS MONASTYRSKY HAYATINI KAYBETTİ
Rusya ile devam eden savaşta kayıpların yaşandığı Ukrayna'da bir hava taşıtının yere çakıldığı öğrenildi. Ukrayna'dan gelen son dakika haberlerine göre içerisinde İçişleri Bakanı Denys Anatoliyovych Monastyrskyi'nin, bakan yardımcısı ve sekterinin olduğu uçak kaza yaptı.
Gelen haberlere göre kazada toplamda 2'si çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'u çocuk olmak üzere toplam 22 kişinin de hastanede olduğu belirtildi. Kiev bölge idaresi başkanı Oleksiy Kuleba Telegram'a yaptığı açıklamada, "Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir konut binasının yanına bir helikopter düştü." ifadelerini kullandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.