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    • 18.01.2023 11:49
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    • 18.01.2023 11:49
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    Vefat eden Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir, kaç yaşındaydı? Sabotaj mı kaza mı? Denys Monastyrsky neden öldü, öldürüldü mü?

    Gelen bilgilere göre Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky'nin de içinde bulunduğu helikopter Brovary'de düştü. Toplam 16 kişinin vefat etmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Denys Monastyrsky kimdir, neden öldü? şte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir?

    Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir, kaç yaşında öldü soruları yanıt arıyor. Kiev'de bir bakımevi ziyaretinde helikopterin apartmana düşmesiyle İçişleri Bakanı dahil 16 kişi hayatını kaybetti.

    DENYS MONASTYRSKY HAYATINI KAYBETTİ

    Rusya ile devam eden savaşta kayıpların yaşandığı Ukrayna'da bir hava taşıtının yere çakıldığı öğrenildi. Ukrayna'dan gelen son dakika haberlerine göre içerisinde İçişleri Bakanı Denys Anatoliyovych Monastyrskyi'nin, bakan yardımcısı ve sekterinin olduğu uçak kaza yaptı.

    Gelen haberlere göre kazada toplamda 2'si çocuk 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 10'u çocuk olmak üzere toplam 22 kişinin de hastanede olduğu belirtildi. Kiev bölge idaresi başkanı Oleksiy Kuleba Telegram'a yaptığı açıklamada, "Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir konut binasının yanına bir helikopter düştü." ifadelerini kullandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        DENYS MONASTYRSKY KİMDİR?

        12 Haziran 1980 tarihinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Hmelnitski ilinde doğmuştur. 26 Temmuz 2021 tarihinden beri Ukrayna İçişleri Bakanı'dır. Aynı zamanda avukattır. Khmelnytskyi University Hukuk Fakültesi'nden mezundur.

        Kariyerine 2007 yılında avukat olarak başlamıştır. 2019 yılında Zelenski'nin hukuk reformu gerçekleştirecek olan takımında yer almıştır. Denys Monastyrsky 18 Ocak 2023 tarihinde helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti.
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        Haberler Güncel Vefat eden Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky kimdir, kaç yaşındaydı? Sabotaj mı kaza mı? Denys Monastyrsky neden öldü, öldürüldü mü?
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